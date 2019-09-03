Украинских депутатов лишили неприкосновенности

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает «РБК-Украина».

Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Закон вступит в силу с 1 января 2020-го. Принятый депутатами законопроект зарегистрировал еще в 2017 году Петр Порошенко, тогда занимавший пост президента Украины.

«Внести изменения в статью 80 Конституции Украины, изложив ее в следующей редакции: (...) Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету», — говорится в тексте документа.

Ранее в августе сообщалось, что спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил за лишение президента Украины неприкосновенности. По его словам, снять неприкосновенность с депутатов недостаточно, глава государства и судьи также должны быть лишены этой привилегии. Он отметил, что соответствующее решение необходимо принять, «чтобы все были равными перед законом».

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