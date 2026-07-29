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15:36, 29 июля 2026 (обновлено: 15:51, 29 июля 2026)Культура

МакSим выйдет на сцену через два дня после выписки из больницы

Певица МакSим не стала отменять свое выступление через два дня после выписки из больницы
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

PR-менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Яна Богушевская высказалась о состоянии артистки после выписки из больницы. Об этом сообщило 360.ru.

По словам представительницы Марины, она готова вернуться к концертной деятельности. Несмотря на плохое самочувствие на фоне трагедии с отцом, певица должна выйти на сцену уже 30 июля.

«С Мариной все хорошо, уже завтра у нее по плану выступление, сейчас она в рабочем режиме», — рассказала Богушевская.

При этом на официальном сайте и в социальных сетях Абросимовой нет упоминаний о концертах 30 июля. Ближайшее анонсированное выступление намечено на второе августа. МакSим должна дать концерт в Калининграде.

Ранее представительница артистки сообщила, что состояние певицы уже стабилизировалось, она чувствует себя хорошо, так что госпитализация была недолгой.

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