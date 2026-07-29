Россиянин завершил застолье с соседом кровью любимой женщины

В Екатеринбурге россиянин приревновал возлюбленную к соседу и заколол ее ножом

В Свердловской области к девяти годам колонии строгого режима приговорили 44-летнего жителя Екатеринбурга, признанного виновным в расправе над супругой. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, вечером 18 января в частном доме поселка Верхние Серги осужденный и его возлюбленная пригласили в гости соседа. Во время застолья друзья много пили и смеялись. Однако веселье хозяину омрачало излишнее внимание любимой женщины к соседу, в связи с чем он сделал ей замечание.

Когда сосед ушел, осужденный вновь принялся отчитывать сожительницу, обвиняя ее в недостойном поведении, что привело к ссоре, вылившейся в серьезный конфликт. В итоге мужчина взялся за кухонный нож и нанес несколько колющих ударов. Осознав содеянное, он вызвал скорую помощь, но ранения оказались несовместимы с жизнью.

Ранее в Челябинской области уголовник из ревности заколол возлюбленную и завернул ее в ковер.