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Силовые структуры
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16:35, 29 июля 2026 (обновлено: 16:46, 29 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин завершил застолье с соседом кровью любимой женщины

В Екатеринбурге россиянин приревновал возлюбленную к соседу и заколол ее ножом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Свердловской области к девяти годам колонии строгого режима приговорили 44-летнего жителя Екатеринбурга, признанного виновным в расправе над супругой. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, вечером 18 января в частном доме поселка Верхние Серги осужденный и его возлюбленная пригласили в гости соседа. Во время застолья друзья много пили и смеялись. Однако веселье хозяину омрачало излишнее внимание любимой женщины к соседу, в связи с чем он сделал ей замечание.

Когда сосед ушел, осужденный вновь принялся отчитывать сожительницу, обвиняя ее в недостойном поведении, что привело к ссоре, вылившейся в серьезный конфликт. В итоге мужчина взялся за кухонный нож и нанес несколько колющих ударов. Осознав содеянное, он вызвал скорую помощь, но ранения оказались несовместимы с жизнью.

Ранее в Челябинской области уголовник из ревности заколол возлюбленную и завернул ее в ковер.

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