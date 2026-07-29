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17:22, 29 июля 2026 (обновлено: 17:35, 29 июля 2026)Путешествия

В Китае оценили безвизовый режим с Россией

МИД КНР: Безвизовый режим с Россией облегчил поездки гражданам
Алина Черненко

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Безвизовый режим между Китаем и Россией облегчил поездки гражданам обоих государств. Такую оценку дала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что китайско-российские договоренности о безвизе сыграли положительную роль в облегчении взаимных поездок людей и развитии гуманитарных обменов. «Мы готовы продолжать взаимодействие с российской стороной», — подчеркнула Нин.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что в 2026 году безвизовый режим России и Китая обеспечил рост взаимного турпотока в среднем на 20–30 процентов в зависимости от сезона. По его словам, продление безвиза на больший срок очень важно для туризма.

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