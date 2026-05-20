16:53, 20 мая 2026ПутешествияЭксклюзив

Важность безвизового режима России с Китаем оценили

Турэксперт Горин: Безвиз с Китаем обеспечил рост турпотока на 20–30 %
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

В 2026 году безвизовый режим России и Китая обеспечил рост взаимного турпотока в среднем на 20–30 процентов в зависимости от сезона, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. О значении этого шага он рассказал «Ленте.ру».

«Дополнительным стимулом к путешествиям в Китай стало прямое авиасообщение со многими городами России. То, что безвиз продлевается на больший срок, очень важно для туризма. В рамках предыдущего решения он действовал до сентября этого года, а сейчас мы уже планируем и зимний сезон, и следующий. Это позволит путешественникам без лишних формальностей ездить между нашими странами», — пояснил Горин.

Турэксперт отметил, что Китай уже вошел в топ-5 направлений выездного туризма для россиян. Что касается поездок китайских туристов в Россию, то КНР занимает первое место по въездному потоку. В отраслевом союзе рассчитывают, что в перспективе эти цифры будут только расти.

Безвиз для туристов из России Китай ввел с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года. А 1 декабря 2025 года российский президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР в Россию. 20 мая 2026 года действие упрощенных правил въезда для россиян в Китай продлено до 31 декабря 2027 года.

