17:49, 20 мая 2026Экономика

Зимнюю корректировку счетов за отопление объяснили

Депутат Разворотнева: Платежи за отопление выросли из-за перерасчета коммуналки
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Повышение коммунальных платежей этой зимой обусловлено тем, что в прошлом году в связи с теплой погодой был произведен перерасчет начислений за отопление в меньшую сторону. Об этом «Национальной службе новостей» заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Существенное снижение платежей почувствовали жители регионов, где оплата зависит от сроков отопительного сезона. Суммы в квитанциях уменьшились тогда и в Москве, отметила депутат. Кроме того, плата была скорректирована в том числе и в тех регионах, где ее начисляют равными долями круглый год по системе 1/12. По словам Разворотневой, зимой в Госдуму поступало немало жалоб на высокие платежи за «коммуналку», такое народное недовольство она назвала закономерным.

Вместе с тем такая разница в платежах является характерной для системы «1/12»: коммунальщики сравнивают фактическое потребление тепла по общедомовому счетчику с теми показателями, которые жильцы оплатили по нормативу. Если зима оказалась теплой, то переплату возвращают уже после завершения отопительного сезона. Если зима выдалась холодной, то выставляют доплату.

Ранее россиянам разъяснили, кому приходят красные квитки за «коммуналку». Алые платежки в своем почтовом ящике находят те, кто не платил за ЖКХ больше трех месяцев. В случае ошибки сверить данные можно через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом». Если долг оказался непосилен, можно обратиться в УК за рассрочкой.

