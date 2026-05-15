16:58, 15 мая 2026

Названа целевая аудитория красных квитанций за ЖКХ

Бондарь: Красная платежка приходит тем, кто не платил более трех месяцев
Виктория Клабукова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Красная квитанция в почтовом ящике — нешуточный повод для беспокойства. Кому может прийти такая платежка, агентству «Прайм» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Алая квитанция приходит тем потребителям, кто не платит за квартиру больше трех месяцев. Управляющие компании используют такой цвет для привлечения внимания должника, пояснил Бондарь. Обнаружив такой квиток в своем почтовом ящике, стоит проверить начисления за коммунальные услуги. Случается, что в обслуживающей организации выставляют долг ошибочно — сверить данные можно через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом». Если долг действительно подтвердится, а финансовая ситуация не позволяет его погасить, можно попросить в УК предоставить рассрочку, рекомендовал эксперт.

Ранее россиянам объяснили появление платежек за отопление летом. В зависимости от выбранного в регионе способа начисления квитанции за отопление могут присылать круглый год, общая сумма при этом не изменится. Кроме того, УК может потребовать доплатить за ресурс, если долг будет выявлен после сверки данных или задержки в системе.

