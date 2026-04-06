Платежки за отопление летом объяснили

Плата за отопление может начисляться круглый год. Об этом агентству «Прайм» напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Квитанции на оплату отопления могут приходить не только в холодное время года, но и летом, в зависимости от способа начисления, выбранного в регионе. С марта 2025 года в силу вступило новое постановление правительства, позволяющее субъектам самостоятельно переходить на сезонную схему оплаты. Вернуться к равномерной, круглогодичной оплате в таком случае не получится. Общая сумма за год при этом не изменится.
Высылать платежку за отопление летом могут и по другим причинам. Выставлять счет могут после сверки и выявления старых долгов. Такая путаница нередко возникает из-за задержек в системе, объяснил Бондарь. Уточнить текущий порядок начисления можно в управляющей компании, обслуживающей ваш дом, либо через мобильное приложение «Госуслуги.Дом».
Ранее россиянам назвали оптимальный срок хранения квитанций за ЖКХ. В Роскачестве советуют не выбрасывать платежки на протяжении трех лет — именно столько длится период исковой давности.