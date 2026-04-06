17:11, 6 апреля 2026Экономика

Платежки за отопление летом объяснили

Специалист по ЖКХ Бондарь: Оплата за отопление может начисляться круглый год
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Плата за отопление может начисляться круглый год. Об этом агентству «Прайм» напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Квитанции на оплату отопления могут приходить не только в холодное время года, но и летом, в зависимости от способа начисления, выбранного в регионе. С марта 2025 года в силу вступило новое постановление правительства, позволяющее субъектам самостоятельно переходить на сезонную схему оплаты. Вернуться к равномерной, круглогодичной оплате в таком случае не получится. Общая сумма за год при этом не изменится.

Высылать платежку за отопление летом могут и по другим причинам. Выставлять счет могут после сверки и выявления старых долгов. Такая путаница нередко возникает из-за задержек в системе, объяснил Бондарь. Уточнить текущий порядок начисления можно в управляющей компании, обслуживающей ваш дом, либо через мобильное приложение «Госуслуги.Дом».

Ранее россиянам назвали оптимальный срок хранения квитанций за ЖКХ. В Роскачестве советуют не выбрасывать платежки на протяжении трех лет — именно столько длится период исковой давности.

