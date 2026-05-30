Медведь разнял дерущихся бобров в российском заповеднике и попал на видео

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Медведь разнял дерущихся бобров в Нижне-Свирском заповеднике, расположенном в Ленинградском области. Видео опубликовано РИА Новости.

На кадрах видно, как косолапый разогнал бобров в воде.

Бобры устроили шумную потасовку, которая привлекла медведя. Он подошел к ним совсем близко в надежде на удачную охоту, а может, решил разнять драчунов, рассказали сотрудники заповедника.

Ранее фотоловушка сняла редкие кадры необычной вечеринки в лесах Амурской области. Медведь и кабан устроили совместный ужин у одной кучи зерна и, похоже, прекрасно поладили.

