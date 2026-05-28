Медведь и кабан устроили «вечеринку» в лесу и попали на видео

В Приморье фотоловушка засняла совместный ужин медведя и кабана в лесу

В лесах Амурской области фотоловушка сняла редкие кадры необычной «вечеринки». В Сковородинском округе медведь и кабан устроили совместный ужин у одной кучи зерна и, похоже, прекрасно поладили. Видео опубликовала Дирекция ООПТ Амурской области в «Вконтакте».

На записи видно, как животные спокойно едят рядом друг с другом и не пытаются делить территорию. Обычно такие встречи в дикой природе проходят куда менее мирно, поэтому кадры быстро привлекли внимание пользователей сети.

Специалисты рассказали, что «вечеринка» зверей попала в объектив фотоловушки дважды примерно за полчаса. Это значит, что медведь и кабан довольно долго находились рядом, но так и не начали конфликтовать.

«На одной куче зерна пируют вместе медведь и кабан. И никто никому не мешает!» — отметили сотрудники дирекции.

