Новости спорта
13:45, 28 мая 2026Спорт

Олимпийский чемпион допустил «зачистку» сборной Украины по хоккею

Владислав Уткин
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников допустил снятие Украины с чемпионата мира по хоккею из-за россиян. Его слова приводит РИА Новости.

«В своем предыдущем решении Международная федерация хоккея (IIHF) ссылалась на безопасность. Но это дурь. Есть такие команды, как украинская, которые могут просто зачистить. Кто-то же не будет попадать, если допустят Россию и Белоруссию», — сказал Кожевников.

Также бывший хоккеист и чемпион мира 1982 года оценил решение IIHF об отмене недопуска сборных России на соревнования под эгидой организации. «Еще будет заседание, а там полно негодяев и русофобов. Это же не хоккеисты решают. Если бы слово дали хоккеистам, мы бы уже давно играли на турнирах. Если разрешат, то, думаю, что допуски начнутся с юношеских и молодежных команд», — заявил Кожевников.

Ранее 29 мая стало известно, что Дисциплинарный совет IIHF отменил решение Совета организации о недопуске российских сборных на соревнования под ее эгидой в сезоне-2026/2027. Отмечается, что отмена решения Совета IIHF не означает моментального возвращения российских команд в международные турниры. Соответствующее решение будет приниматься на основании регламента организации.

