14:42, 28 мая 2026Мир

На Западе резко раскритиковали Каллас после заявления о США

Пилкингтон назвал Каллас идиоткой из-за заявления о посольстве США в Киеве
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон назвал верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас «идиоткой» из-за заявления о якобы эвакуации сотрудников посольства США в Киеве после предупреждения России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Эта женщина — полная идиотка. Совершенно несерьезная», — говорится в посте.

Ранее Каллас заявила, что после предупреждения России о планах нанести удары по центрам принятия решений на Украине диппредставительства всех стран остались в Киеве, кроме посольства США.

Посольство США назвало ложью слова Каллас. Там подчеркнули, что американское дипломатическое представительство в Киеве продолжает работу в штатном режиме.

