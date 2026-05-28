Посольство США покинет Киев после предупреждения России

Каллас: После предупреждения России все посольства остались в Киеве, кроме США

После предупреждения России об ударах диппредставительства всех стран остались в Киеве, кроме посольства США. Об этом сообщила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Все посольства остались, за исключением одного», — сказала глава евродипломатии, уточнив, что украинскую столицу покинут американские дипломаты.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио сообщил ему о необходимости эвакуации американского посольства в Киеве.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИД рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.