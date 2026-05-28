Шойгу раскритиковал Запад за внешнюю экспансию

Шойгу: Причиной напряженности в мире стало стремление Запада к внешней экспансии

Причиной напряженности в мире стало стремление Запада к внешней экспансии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, укрепление позиций государств мирового большинства стало объективным и закономерным процессом.

«Странам Глобального Юга и Востока уже давно стало понятно, что причиной беспрецедентной напряженности в мире является стремление западных государств к внешней экспансии и получение контроля над ресурсами других стран», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что «западники» открыто провозглашают свои права на те или иные территории, полезные ископаемые, не утруждая себя необходимостью давать своим притязаниям хоть какие-то правовые основания.

Ранее постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада вплотную подошли к прямой военной конфронтации с РФ.