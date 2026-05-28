Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:38, 28 мая 2026Мир

Шойгу раскритиковал Запад за внешнюю экспансию

Шойгу: Причиной напряженности в мире стало стремление Запада к внешней экспансии
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Причиной напряженности в мире стало стремление Запада к внешней экспансии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, укрепление позиций государств мирового большинства стало объективным и закономерным процессом.

«Странам Глобального Юга и Востока уже давно стало понятно, что причиной беспрецедентной напряженности в мире является стремление западных государств к внешней экспансии и получение контроля над ресурсами других стран», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что «западники» открыто провозглашают свои права на те или иные территории, полезные ископаемые, не утруждая себя необходимостью давать своим притязаниям хоть какие-то правовые основания.

Ранее постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада вплотную подошли к прямой военной конфронтации с РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского объяснили слова об отъезде посольства США из Киева

    Организаторов ЧМ-2026 вызвали в прокуратуру

    Стала известна причина смерти российского школьника в день последнего звонка

    Российского школьника заподозрили в совершении теракта на железной дороге

    Токаев раскрыл свою роль в создании документа о союзничестве Казахстана и России

    Токаев поблагодарил Путина за статью

    Пользователей Windows на полгода оставили без обновлений

    Gucci станет спонсором одной из команд «Формулы-1»

    С бывшего вице-мэра российского города взыскали сотни миллионов рублей

    Раскрыта цена самого дорогого загородного дома в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok