Россиянин оказался под угрозой 20 лет тюрьмы во Вьетнаме за кражу багажа

Россиянин, задержанный по подозрению в краже чужого багажа во Вьетнаме, оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула России в Хошимине Тимура Садыкова.
Собеседник агентства отметил, что, согласно уголовному законодательству этой страны Азии, санкция за кражу предусматривает от 3 до 20 лет лишения свободы, в зависимости от размера нанесенного ущерба. По словам дипломата, генконсульство взаимодействует с местными властями для обеспечения прав россиянина.
Соотечественника по фамилии Гроб, подозреваемого в краже багажа граждан третьих стран, задержали во Вьетнаме в мае. Помимо люксовых чемоданов, добычей мужчины были дорогие вещи, электроника и большое количество наличных.