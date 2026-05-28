12:02, 28 мая 2026Путешествия

Россиянин оказался под угрозой 20 лет тюрьмы во Вьетнаме за кражу багажа

Генконсул: Россиянину Гробу грозит до 20 лет тюрьмы во Вьетнаме за кражу багажа
Алина Черненко

Фото: withGod / Shutterstock / Fotodom  

Россиянин, задержанный по подозрению в краже чужого багажа во Вьетнаме, оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула России в Хошимине Тимура Садыкова.

Собеседник агентства отметил, что, согласно уголовному законодательству этой страны Азии, санкция за кражу предусматривает от 3 до 20 лет лишения свободы, в зависимости от размера нанесенного ущерба. По словам дипломата, генконсульство взаимодействует с местными властями для обеспечения прав россиянина.

Соотечественника по фамилии Гроб, подозреваемого в краже багажа граждан третьих стран, задержали во Вьетнаме в мае. Помимо люксовых чемоданов, добычей мужчины были дорогие вещи, электроника и большое количество наличных.

