«Ростех» объявил о завершении испытаний двигателя для SJ-100

«Ростех» сообщил о завершении необходимых испытаний двигателя ПД-8 для SJ-100

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») завершила все необходимые испытания двигателя ПД-8, который должен быть установлен на самолет SJ-100, импортозамещенную версию SSJ-100. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Гендиректор «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов рассказал, что в настоящее время производитель ожидает получения на двигатель сертификата типа. Он подчеркнул, что российский авиастандарт предъявляет очень высокие требования к силовым установкам, а испытания были проведены в «достаточно сжатые сроки».

В общей сложности в натурных мероприятиях были задействованы 78 сборок двигателя. После каждого этапа установка разбиралась для поиска дефектов.

Само по себе завершение испытаний не означает получение сертификата. Соответствующее решение принимает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). В первую очередь на него влияют результаты проверки устойчивости к внешним воздействиями и подтверждение заявленного ресурса.

Сообщения по поводу сроков сертификации всего SJ-100 противоречивы. Так, глава Минпромторга Антон Алиханов в мае говорил, что все разрешения будут получены уже скоро, а серийные поставки начнут в текущем году. В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов позднее выразил надежду, что сертификацию удастся завершить в 2026-м году, а начало серийного производства приходится перенести на 2027-й.

При этом получение сертификата типа на двигатель не делает остальные процедуры формальностью. Так, двигатель ПД-14 сертифицирован уже пять лет, но лайнер МС-21, для которого он предназначен, продолжает испытания. Кроме того, осенью 2025 года стало известно, что его реальная дальность полета МС-21 оказалась в полтора раза ниже заявленной.