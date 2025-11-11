Создатели российского самолета резко ухудшили его характеристики

ОАК признал падение дальности полета МС-21 с 5,1 тысячи километров до 3,8 тысячи

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) обновила официальные данные о характеристиках самолета МС-21-300, признав, в том числе, падение дальности полета на четверть от ранее заявленной. Об этом говорится в материале «Ведомостей».

Если в прошлые годы утверждалось, что лайнер в двухклассной компоновке на 175 пассажиров будет способен пролететь 5,1 тысячи километров, то теперь речь идет о 3 830 километрах. Максимальная взлетная масса осталась неизменной — 85 тонн, то есть речь идет о падении эффективности.

Представитель «Ростеха» (головная компания ОАК) объяснил, что раньше производитель указывал характеристики своего рода «проекта будущего», а теперь речь идет о реальной машине. Он подчеркнул, что любой самолет, созданный с нуля, эволюционирует в процессе эксплуатации и доработок, а кроме того, в техзадании Минпромторга от 2009 года требовалось создать лайнер с дальностью полета 3,5 тысячи километров при 180 пассажирах.

Между тем в статье указывается, что документ предусматривал создание семейства самолетов с дальностью полета 3,5-7,5 тысячи километров с учетом компенсационного запаса топлива в размере пяти процентов.

В госкорпорации подчеркнули, что на маршруты протяженностью до трех тысяч километров приходится 80 процентов всего пассажиропотока в России, поэтому получившаяся дальность вполне покрывает потребности перевозчиков. Тем не менее там не отказываются от задачи по увеличению параметра с помощью совершенствования систем и агрегатов самолета.

В настоящее время самолет МС-21 еще ни разу не поднимался в воздух в той комплектации, которую предполагается сертифицировать и поставлять в авиакомпании. Год назад глава Минпромторга Антон Алиханов обещал, что машина поднимется в воздух в марте или апреле, потом в июне или июле, далее в августе, и, наконец, до конца октября. Но пока ни ОАК, ни «Ростех» не сообщали о полете полностью импортозамещенной версии самолета.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что снижение дальности вызовет вопросы у авиакомпаний, потому что это означает серьезное ограничение маршрутной сети. Например, перелет на МС-21 в Иркутск или Улан-Удэ из Москвы станет невозможным без дозаправки, да и с полетом в Анталью возникают проблемы , потому что летом аэропорт в ней часто перегружен, и самолетам приходится подолгу кружить в воздухе.

Весной 2024 года СМИ сообщали, что после импортозамещения композитных материалов самолет МС-21 потяжелел на шесть тонн, что сделало нереальными заявленные параметры по дальности. Осенью того же года эту информацию косвенно подтвердил первый вице-премьер Денис Мантуров, анонсировавший разработку укороченной версии лайнера для его эффективной эксплуатации с учетом новых весовых характеристик.

В июле этого года из протокола совещания в Минтрансе, стало известно, что летно-технические характеристики (ЛТХ) МС-21 и Ил-114-300, которые предполагаются к поставкам в 2026 году, не соответствуют плановым. Тогда в документе не уточнялось, какие именно проблемы возникли с машинами.