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14:12, 4 июня 2026Из жизни

Известный политик отказался от поста министра ради семьи и пошел работать в больницу

В Сингапуре министр Сюй Баокунь отказался от поста ради семьи и пошел работать в больницу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: ZKang123 / Wikimedia

В Сингапуре старший государственный министр по вопросам трудовых ресурсов и здравоохранения отказался от поста, чтобы больше времени проводить с семьей. Об этом пишет Mothership.

В конце мая 54-летний Сюй Баокунь заявил, что намерен уйти в отставку. Он работал в министерстве в 2021 году. Известный политик сказал, что все это время он был «отсутствующим мужем, отцом и сыном», и решил исправить это. Чтобы больше общаться с близкими, Сюй Баокунь решил вернуться к своей основной профессии хирурга и пойти работать в больницу.

Ожидается, что он не будет полностью порывать с политикой и останется депутатом парламента от своего округа от партии «Народное действие». 1 июня премьер-министр Сингапура принял отставку Сюй Баокуня.

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Как пишет Mothership, жена политика тоже работает врачом. У них есть две дочери.

Ранее сообщалось, что в Нигерии знаменитый политик-карлик оказался 15-летним подростком. Он утверждал, что ему 30 лет и баллотировался в Национальную ассамблею страны.

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