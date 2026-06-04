Страна Евросоюза не захотела отказываться от российского газа

Мадьяр: Венгрия не готова полностью отказаться от газа и нефти из России

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал о том, какие планы у его страны относительно источников импорта энергоносителей. Главу правительства процитировало издание Le Monde.

По его словам, Будапешт ориентирован на диверсификацию поставок. Однако из этого не следует, будто бы он собирается вообще прекратить закупки российских нефти и газа. Как пояснил Мадьяр, Венгрия не может этого сделать.

Он также заметил, что после завершения конфликта на востоке Европы ни одна из сторон не захочет вести новую холодную войну в энергетической сфере.

В конце мая Мадьяр заявил, что американский сжиженный природный газ (СПГ), перекачиваемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, стоит намного дороже, чем импортируемый из России.

Также есть версия, что в ближайшие несколько лет Венгрия может перейти на румынский газ, чтобы заместить российский импорт.