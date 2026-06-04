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14:14, 4 июня 2026Экономика

В США назвали способ растопить «глыбу льда» в отношениях с Россией

Глава AmCham Эйджи счел культурные проекты драйвером развития бизнеса между РФ и США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В нынешних реалиях реализация совместных культурных проектов может стать драйвером развития бизнеса и экономики между Россией и США. Способ растопить «глыбу льда» в двусторонних отношениях назвал главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил важность продолжения культурного диалога между двумя странами. Без подобного рода инициатив, пояснил Эйджи, добиться прогресса в отношениях будет крайне трудно. «Культурный диалог важен», — констатировал глава AmCham.

Сейчас экономические связи между Россией и США находятся на очень низком уровне, добавил он. «Между США и Россией существует колоссальная глыба льда», — отметил Эйджи. Продвижение совместных проектов в культурной сфере может стать одним из мостов к налаживанию понимания между Москвой и Вашингтоном, заключил он.

Главным тормозом развития двусторонних отношений» сейчас являются масштабные западные санкции. На этом фоне экономические контакты Москвы и Вашингтона фактически свелись к нулю в ряде ключевых отраслей. Представители AmCham, отмечал Эйджи, стараются убедить Белый дом снять часть антироссийских ограничений, однако подобного рода попытки пока не приносли особого результата.

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