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14:15, 4 июня 2026Силовые структуры

Звездный турагент прокомментировала обвинения в обмане российских блогеров

Звездный турагент Аташян признала вину в мошенничестве
Варвара Митина (редактор)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Звездный турагент Хатуна Аташян признала вину в обмане блогеров. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Женщине предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Точное количество пострадавших и сумма причиненного ущерба устанавливаются. В ближайшее время Аташян будет избрана мера пресечения.

По версии следствия, женщина позиционировала себя как организатора отдыха в различных отелях и размещала в социальных сетях информацию о поездках за рубеж на выгодных условиях по рекламным контрактам для блогеров и медийных личностей. После получения денег турагент под различными вымышленными предлогами переносила даты путешествий или переставала выходить на связь.

Аташян задержали в Минске. Сообщалось, что, поверив положительным отзывам коллег, российские инфлюенсеры, как с многомиллионной аудиторией, так и более нишевые, перевели мошеннице от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей. В итоге около 70 человек лишились билетов и размещения — некоторые оказались в другой стране с детьми без крыши над головой.

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