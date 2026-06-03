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Силовые структуры
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20:50, 3 июня 2026Силовые структуры

Задержание звездного турагента за обман российских блогеров попало на видео

МВД РФ опубликовало кадры со звездным турагентом, задержанным за обман 20 блогеров
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Минске (Белоруссия) сотрудники российской и белорусской полиции задержали жительницу Москвы, которая подозревается в мошенничестве под предлогом организации туристических поездок. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и предоставила оперативное видео.

На кадрах видно, как у задержанной снимают отпечатки пальцев. На вопрос о причинах задержания девушка не отвечает и требует адвоката.

По версии следствия, девушка разместила информацию об организации поездок за границу в своих социальных сетях. Большая часть ее клиентов — блогеры и другие медийные личности. Злоумышленница обещала им бесплатное или почти бесплатное проживание за рекламу, а оплатить им оставалось только путешествие их спутников. Получив деньги от клиентов, девушка пропадала и переносила даты туров. Уже как минимум 20 из них обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Предварительно речь идет о звездном турагенте Хатуне Аташан. Она доставлена в Москву.

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