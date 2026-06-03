Задержание звездного турагента за обман российских блогеров попало на видео

МВД РФ опубликовало кадры со звездным турагентом, задержанным за обман 20 блогеров

В Минске (Белоруссия) сотрудники российской и белорусской полиции задержали жительницу Москвы, которая подозревается в мошенничестве под предлогом организации туристических поездок. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и предоставила оперативное видео.

На кадрах видно, как у задержанной снимают отпечатки пальцев. На вопрос о причинах задержания девушка не отвечает и требует адвоката.

По версии следствия, девушка разместила информацию об организации поездок за границу в своих социальных сетях. Большая часть ее клиентов — блогеры и другие медийные личности. Злоумышленница обещала им бесплатное или почти бесплатное проживание за рекламу, а оплатить им оставалось только путешествие их спутников. Получив деньги от клиентов, девушка пропадала и переносила даты туров. Уже как минимум 20 из них обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Предварительно речь идет о звездном турагенте Хатуне Аташан. Она доставлена в Москву.

