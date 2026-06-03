Российский турагент якобы обманула десятки блогеров на миллионы рублей. Женщина обещала отпуск мечты по системе «все включено» на самых дорогих курортах мира практически бесплатно — доплачивать нужно было лишь для размещения их родственников или детей. Поверив положительным отзывам коллег, российские инфлюенсеры, как с многомиллионной аудиторией, так и более нишевые, перевели мошеннице от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей. В итоге около 70 человек лишились билетов и размещения — некоторые оказались в другой стране с детьми без крыши над головой. О том, как россиянке удалось провернуть мошенническую схему и почему ее уже сравнили с Анной Делви — в материале «Ленты.ру».
Сотрудничество мечты
Полгода назад я увидела, что многие блогеры начали сотрудничать с отелями по бартеру. Мальдивы, Маврикий, Африка, Сейшелы, Турция. Это сотрудничество — мечты каждого блогера!
Аннет Радо говорит о классическом формате сотрудничества между блогерами и гостиницами. Туроператор предлагает отдых в объекте размещения, а инфлюенсер, в свою очередь, публикует контент с отметками отеля.
Именно такой схемой турагент Хатуна Аташан привлекала клиентов. Женщина знакомилась с ними на светских мероприятиях и предлагала выгодную сделку: она договаривается с роскошными отелями о бесплатном размещении, а блогер обеспечивает рекламу в социальных сетях.
Однако если клиент хотел привезти на отдых всю семью или друзей, то должен был доплатить за поездку. Радо уточнила — в обещанном туре могла участвовать лишь одна медийная персона. Поэтому, несмотря на то, что ее муж также является контент-мейкером, она оформила у Хатуны несколько поездок, доплатив за него.
По условиям одной поездки, за супруга девушка добавила 590 тысяч рублей. «Как можно было в это не поверить, если через две недели она отправляет мою сестру, которая тоже блогер, со всей семьей в дорогущий турецкий отель — и все проходит идеально?» — рассказала подписчикам Радо.
Кроме того, у Хатуны были успешные кейсы и с другими инфлюенсерами, поэтому Радо решила оплатить еще одну поездку — на Мальдивы. За потенциальный отдых она отдала еще 1,5 миллиона рублей. «Она (Хатуна) мне предложила взять билеты по скидке, но надо было срочно их оплатить, а то вылет был уже 6 июня — оставалось всего три места. Как вы понимаете, ни билетов, ни ваучеров у меня нет», — добавила потерпевшая.
Человек может втереться к тебе в доверие, а потом скрыться в Дубае с твоими деньгами
Адмминистрации курортных отелей ничего не знали о сделке
В числе жертв предполагаемой мошенницы оказались такие известные лидеры мнений, как Алия Еникеева, Маргарита Шашнова, Катарина Федосеева и многие другие. Хатуна постоянно «кормила блогеров завтраками», обещая со дня на день выслать билеты или брони. В итоге некоторым блогерам она не присылала ничего и поездка срывалась полностью, но некоторые оказывались с семьей в другой стране без забронированных номеров в отелях, администрация которых ничего не знала о сделке. «Она искала подход к каждому, клялась богом, клялась семьей, матерью и неродившимся ребенком. А одной девочке скинула справку о неизлечимой болезни», — комментирует Аннет Радо.
Вскоре выяснилось, что Хатуна, вероятно, обманула не несколько человек, а десятки медиа персон. Все они создали общую беседу, в которую добавилось около 70 человек, каждому из которых турагент должна деньги. При этом частичные возвраты женщина все-таки делала, но только тем, кто грозился все рассказать и «разрушить ее пирамиду». Поэтому потенциальных жертв обмана может быть больше.
«Я вложила деньги мужа в финансовую пирамиду»
Инфлюенсер Маргарита Шашнова сообщила, что из-за мошенничества Хатуны лишилась медового месяца в Саудовской Аравии. В момент планирования поездки Шашнова узнала о партнерстве Аташан с гостиницами и решила сэкономить. «Какое было счастье, когда она с партнером согласовала мое сотрудничество — правила как у всех: она делает частичный бартер, а половину нужно доплатить. Мне показалось странным только то, что меня поторопили с оплатой именно на карту», — объяснила Шашнова.
Я у многих блогеров видела отметки благодарности за организацию проживания в отеле
Предполагаемая злоумышленница специально создавала успешные кейсы и дейсвтительно отправляла блогеров в обещанные им туры. Однако все это было сделано лишь для того, чтобы отвести от себя подозрения и на основе рекламы успешных поездок сделать себе репутацию, а потом обмануть других.
В итоге блогер перевела Аташан 170 тысяч рублей. Но за неделю до свадьбы начался конфликт на Ближнем Востоке — рейсы до Саудовской Аравии отменили. Хатуна пришла на помощь паре и предложила купить билеты через нее по скидке. На этот раз Шашнова перевела обманщице деньги мужа — еще 60 тысяч рублей. Однако за несколько дней до свадьбы у пары на руках не было ни ваучеров, ни электронных билетов. Возврат денег турагент пообещала сделать в течение 10 дней, но оставила молодоженов ни с чем.
«У многих она брала допсредства, объясняя это тем, что может отправить в более крутой отель. В итоге мы запросили возврат, но два месяца она нас "морозила", "кормила завтраками", придумывала разные отмазки. Конкретно нам она должна осталась всего 100 тысяч, но нашим близким гораздо больше», — сообщила в своем аккаунте известная пара блогеров — Ника Габибова и Парвин.
Мошенницу задержали
Жертвой потенциального обмана едва не стала и инфлюенсер Валерия Симакова, которая увидела успешную поездку другого блогера и сама написала Хатуне. Девушка не подозревала о схеме с успешными кейсами и договорилась с Аташан о сотрудничестве. Она планировала поездку не одна и за другого человека ей предложили доплату в размере 500 тысяч рублей.
Девушки долго общались, обсуждали размещение в отеле. Хатуна попросила у Симаковой личные данные и заверила ее, что оплата пройдет по договору. А когда наступил день перевода полумиллиона рублей, Симаковой написала другая блогерша — Диана Борисова, которая предупредила ее о вероятном обмане.
«Чуть позже я узнала, что есть девчонки, которых не предупредили, которые не могли этого знать, и которым Хатуна должна в совокупности более 30 миллионов рублей, — заметила девушка. — Я не перевела ей деньги и не оказалась в ситцуации, где я в путешествии, а у меня нет отеля. Но другие девчонки, которые были с детьми, с мамами, с мужьями — они прилетали в страны и оказывались просто без ночлега».
Я считаю, что такие схемы должны быть уголовно наказуемы
Некоторые пострадавшие от действий Хатуны Аташан уже подали коллективное заявление в полицию. Сама турагент на связь с обманутыми клиентами не выходит и удалила свой аккаунт в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
На данный момент известно, что мошенницу задержали в Белоруссии и повезли на допрос. Многие блогеры отметили, что уже не ждут возврата средств, их главная цель — наказать Хатуну по всей строгости Уголовного кодекса Российской Федерации. «Я поставила себе сейчас задачу, чтобы человек понес наказание, и больше не было обманутых людей», — отметила Радо.