Десятки российских блогеров обвинили звездного турагента в мошенничестве. Как они попались на ее удочку и потеряли миллионы?

Турагент Хатуна Аташан обманула около 70 российских блогеров на 60 миллионов рублей

Российский турагент якобы обманула десятки блогеров на миллионы рублей. Женщина обещала отпуск мечты по системе «все включено» на самых дорогих курортах мира практически бесплатно — доплачивать нужно было лишь для размещения их родственников или детей. Поверив положительным отзывам коллег, российские инфлюенсеры, как с многомиллионной аудиторией, так и более нишевые, перевели мошеннице от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей. В итоге около 70 человек лишились билетов и размещения — некоторые оказались в другой стране с детьми без крыши над головой. О том, как россиянке удалось провернуть мошенническую схему и почему ее уже сравнили с Анной Делви — в материале «Ленты.ру».

Сотрудничество мечты

Полгода назад я увидела, что многие блогеры начали сотрудничать с отелями по бартеру. Мальдивы, Маврикий, Африка, Сейшелы, Турция. Это сотрудничество — мечты каждого блогера! фэшн-инфлюенсер с миллионной аудиторией Аннет Радо

Аннет Радо говорит о классическом формате сотрудничества между блогерами и гостиницами. Туроператор предлагает отдых в объекте размещения, а инфлюенсер, в свою очередь, публикует контент с отметками отеля.

Именно такой схемой турагент Хатуна Аташан привлекала клиентов. Женщина знакомилась с ними на светских мероприятиях и предлагала выгодную сделку: она договаривается с роскошными отелями о бесплатном размещении, а блогер обеспечивает рекламу в социальных сетях.

Однако если клиент хотел привезти на отдых всю семью или друзей, то должен был доплатить за поездку. Радо уточнила — в обещанном туре могла участвовать лишь одна медийная персона. Поэтому, несмотря на то, что ее муж также является контент-мейкером, она оформила у Хатуны несколько поездок, доплатив за него.

Отпуск на Мальдивах сорвался по вине турагента-мошенника Фото: Sergi Reboredo / VWPics / Universal Images Group via Getty Images

По условиям одной поездки, за супруга девушка добавила 590 тысяч рублей. «Как можно было в это не поверить, если через две недели она отправляет мою сестру, которая тоже блогер, со всей семьей в дорогущий турецкий отель — и все проходит идеально?» — рассказала подписчикам Радо.

Кроме того, у Хатуны были успешные кейсы и с другими инфлюенсерами, поэтому Радо решила оплатить еще одну поездку — на Мальдивы. За потенциальный отдых она отдала еще 1,5 миллиона рублей. «Она (Хатуна) мне предложила взять билеты по скидке, но надо было срочно их оплатить, а то вылет был уже 6 июня — оставалось всего три места. Как вы понимаете, ни билетов, ни ваучеров у меня нет», — добавила потерпевшая.

Человек может втереться к тебе в доверие, а потом скрыться в Дубае с твоими деньгами Аннет Радо блогер

Адмминистрации курортных отелей ничего не знали о сделке

В числе жертв предполагаемой мошенницы оказались такие известные лидеры мнений, как Алия Еникеева, Маргарита Шашнова, Катарина Федосеева и многие другие. Хатуна постоянно «кормила блогеров завтраками», обещая со дня на день выслать билеты или брони. В итоге некоторым блогерам она не присылала ничего и поездка срывалась полностью, но некоторые оказывались с семьей в другой стране без забронированных номеров в отелях, администрация которых ничего не знала о сделке. «Она искала подход к каждому, клялась богом, клялась семьей, матерью и неродившимся ребенком. А одной девочке скинула справку о неизлечимой болезни», — комментирует Аннет Радо.

Вскоре выяснилось, что Хатуна, вероятно, обманула не несколько человек, а десятки медиа персон. Все они создали общую беседу, в которую добавилось около 70 человек, каждому из которых турагент должна деньги. При этом частичные возвраты женщина все-таки делала, но только тем, кто грозился все рассказать и «разрушить ее пирамиду». Поэтому потенциальных жертв обмана может быть больше.

60 миллионов рублей сумма общего долга

«Я вложила деньги мужа в финансовую пирамиду»

Инфлюенсер Маргарита Шашнова сообщила, что из-за мошенничества Хатуны лишилась медового месяца в Саудовской Аравии. В момент планирования поездки Шашнова узнала о партнерстве Аташан с гостиницами и решила сэкономить. «Какое было счастье, когда она с партнером согласовала мое сотрудничество — правила как у всех: она делает частичный бартер, а половину нужно доплатить. Мне показалось странным только то, что меня поторопили с оплатой именно на карту», — объяснила Шашнова.

Я у многих блогеров видела отметки благодарности за организацию проживания в отеле Маргарита Шашнова обманутый инфлюенсер

Предполагаемая злоумышленница специально создавала успешные кейсы и дейсвтительно отправляла блогеров в обещанные им туры. Однако все это было сделано лишь для того, чтобы отвести от себя подозрения и на основе рекламы успешных поездок сделать себе репутацию, а потом обмануть других.

Мошенница обманула российских блогеров на миллионы рублей Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В итоге блогер перевела Аташан 170 тысяч рублей. Но за неделю до свадьбы начался конфликт на Ближнем Востоке — рейсы до Саудовской Аравии отменили. Хатуна пришла на помощь паре и предложила купить билеты через нее по скидке. На этот раз Шашнова перевела обманщице деньги мужа — еще 60 тысяч рублей. Однако за несколько дней до свадьбы у пары на руках не было ни ваучеров, ни электронных билетов. Возврат денег турагент пообещала сделать в течение 10 дней, но оставила молодоженов ни с чем.

«У многих она брала допсредства, объясняя это тем, что может отправить в более крутой отель. В итоге мы запросили возврат, но два месяца она нас "морозила", "кормила завтраками", придумывала разные отмазки. Конкретно нам она должна осталась всего 100 тысяч, но нашим близким гораздо больше», — сообщила в своем аккаунте известная пара блогеров — Ника Габибова и Парвин.

Блогеры планировали провести отпуск мечты вместе с семьей Фото: Erik Freeland / CORBIS SABA / Corbis via Getty Images

Мошенницу задержали

Жертвой потенциального обмана едва не стала и инфлюенсер Валерия Симакова, которая увидела успешную поездку другого блогера и сама написала Хатуне. Девушка не подозревала о схеме с успешными кейсами и договорилась с Аташан о сотрудничестве. Она планировала поездку не одна и за другого человека ей предложили доплату в размере 500 тысяч рублей.

Девушки долго общались, обсуждали размещение в отеле. Хатуна попросила у Симаковой личные данные и заверила ее, что оплата пройдет по договору. А когда наступил день перевода полумиллиона рублей, Симаковой написала другая блогерша — Диана Борисова, которая предупредила ее о вероятном обмане.

«Чуть позже я узнала, что есть девчонки, которых не предупредили, которые не могли этого знать, и которым Хатуна должна в совокупности более 30 миллионов рублей, — заметила девушка. — Я не перевела ей деньги и не оказалась в ситцуации, где я в путешествии, а у меня нет отеля. Но другие девчонки, которые были с детьми, с мамами, с мужьями — они прилетали в страны и оказывались просто без ночлега».

Я считаю, что такие схемы должны быть уголовно наказуемы Валерия Симакова инфлюенсер

Некоторые пострадавшие от действий Хатуны Аташан уже подали коллективное заявление в полицию. Сама турагент на связь с обманутыми клиентами не выходит и удалила свой аккаунт в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На данный момент известно, что мошенницу задержали в Белоруссии и повезли на допрос. Многие блогеры отметили, что уже не ждут возврата средств, их главная цель — наказать Хатуну по всей строгости Уголовного кодекса Российской Федерации. «Я поставила себе сейчас задачу, чтобы человек понес наказание, и больше не было обманутых людей», — отметила Радо.