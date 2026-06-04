Названы три поднявшие на уши Киев особенности российского «Циркона»

Шлепченко назвал три особенности российской ракеты «Циркон», которые подняли на уши Киев

Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко назвал три особенности российской ракеты «Циркон», которые подняли на уши Киев.

На Украине ранее заявили, что примененные Россией «Цирконы» представляют большую проблему для Вооруженных сил Украины — средства противовоздушной обороны страны не сбили ни одной такой ракеты.

«Первая [особенность "Циркона"] — это гиперзвуковая ракета, а это значит, что перехватить ее практически невозможно», — отметил Шлепченко.

Во-вторых, огромное преимущество дает то, что эту ракету можно запускать с наземной платформы, продолжил он. Наземную пусковую установку можно перемещать незаметно и в любое место, что делает удары более внезапными и непредсказуемыми, пояснил обозреватель.

Третья особенность «Циркона» — большая дальность полета, которая составляет 800-1000 километров, что выгодно отличает его от «Искандера» с дальностью полета в 500 километров. «"Искандеры" не дотягиваются до Западной Украины», — добавил Шлепченко.

Ранее сообщалось, что попытку перехватить ракету «Циркон» в Киеве описали словами «комментарии излишни».