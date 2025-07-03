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11:37, 3 июля 2025Экономика

В России признали проблемы с характеристиками новых самолетов

«Известия»: Летно-технические характеристики Ил-114 и МС-21 оказались хуже плана
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Летно-технические характеристики (ЛТХ) российских самолетов МС-21 и Ил-114-300, которые находятся на этапе сертификации и предполагаются к поставкам в 2026 году, не соответствуют плановым. Об этом со ссылкой на протокол совещания в Минтрансе, где принимали участие представители авиакомпаний, «Ростеха», Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, разработчик обеих моделей, входит в «Ростех») и Росавиации, пишут «Известия».

Какие проблемы возникли с МС-21, не сообщается, однако ранее СМИ выяснили, что после импортозамещения композитных материалов лайнер потяжелел почти на шесть тонн, что сказалось на дальности полета.

Косвенно проблему в 2024 году, в частности, подтвердил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он указал, что МС-21 может получить версию с укороченным фюзеляжем, что позволит «более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик».

Для Ил-114-300 несоответствие, скорее всего, связано с ограничением по использованию на грунтовых взлетно-посадочных полосах. Предполагается, что оно продлится до 2027-2028 годов.

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Что касается легкого многоцелевого самолета «Байкал», который Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) разрабатывает на смену советскому кукурузнику, то ему пытаются уменьшить необходимую дистанцию для взлета и посадки. Поставки всех указанных моделей производители обещают начать в следующем году.

В том же протоколе сказано, что за два года самолеты, сроки поставок которых перенесли на несколько лет, подорожали на 45-70 процентов. МС-21 взлетел в цене с 4,3-4,6 миллиарда рублей до 7,6 миллиарда рублей, Ил-114-300 — с 1,44 миллиарда рублей до 2,6 миллиарда, а «Байкал» — с 178 миллионов рублей до 315-320 миллионов. Представитель «Ростеха» попросил перестать сравнивать получившиеся машины с западными аналогами, потому что их в Россию уже три года как не поставляют.

Ранее глава ОАК Вадим Бадеха заявил, что уже сейчас его структура является компанией мирового уровня по боевой авиации, а по гражданской догонит Boeing и Airbus через пять лет. По его мнению, корпорация не будет уступать западным конкурентам во всех ключевых направлениях, в том числе в уровне развития технологий, в разработках, производственной эффективности и удовлетворенности заказчиков качеством продукции.

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