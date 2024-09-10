Проблемы с дальностью полета у разрабатываемого МС-21 подтвердили

Первый вице-премьер Мантуров сообщил о планах создания укороченной версии МС-21

Новейший российский среднемагистральный самолет МС-21, разработка которого ведется с 2007 года, может получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем, что сокращает вместимость с 211 до 140-150 человек. Об этом в интервью «Ведомостям» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, версия позволит авиакомпаниям «более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик» и сохранить исходные параметры по дальности полета. Таким образом, чиновник подтвердил появлявшиеся ранее сведения о том, что в рамках программы импортозамещения основная версия лайнера стала гораздо тяжелее.

В марте этого года, когда стало известно, что сроки поставок всех новых российских самолетов переносятся на несколько лет (к осени 2024 года ни один их них не совершил первого полета в той комплектации, в которой предполагается его поставка авиакомпаниям), «Коммерсантъ» сообщил, что несущая конструкция МС-21 (планер) потяжелела почти на шесть тонн. Основная проблема возникла в связи с применением российских композитных материалов.

В результате дальность полета лайнера при максимальной коммерческой загрузке сократилась в два раза до менее чем 2,8 тысячи километров. При этом некоторые источники говорили, что речь идет даже о двух тысячах километров, что выводит лайнер из категории среднемагистральных (начинаются от дальности полета 2,5 тысячи километров).

В интервью Мантуров напомнил, что проект преследуют санкции. В 2019 году американские поставщики прекратили поставки композитных материалов для крыльев, а в 2022-м, после начала боевых действий на Украине, зарубежные поставщики отказались от работы с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). В результате надо заместить 36 систем самолета.

Первый вице-премьер указал, что в настоящее время проходит сертификационные испытания версия с вместимостью 211 человек, а короткая версия находится на стадии начала эскизно-технического проектирования, то есть ведется отдельная работа. Для каких расстояний теперь будет предназначен МС-21 в базовой версии, Мантуров не уточнил.

Ранее Мантуров сообщил, что сертификация регионального самолета «Байкал», который должен прийти на смену советскому Ан-2 («кукурузник»), переносится на 2026 год из-за отсутствия российских мотора и винта. На этом фоне полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил сменить разработчика (Уральский завод гражданской авиации, УЗГА), но глава Минпромторга Антон Алиханов предупредил, что такое решение только сдвинет сроки вправо и приведет к финансовым разбирательствам.

Промедление в строительстве самолетов неоднократно критиковал президент страны Владимир Путин. В феврале, еще до переноса сроков производства на несколько лет, он призвал как можно быстрее начать передачу отечественных лайнеров авиакомпаниям, потому что под эти цели уже сверстаны планы. В начале сентября он потребовал объяснить, почему самолета «Байкал» до сих пор нет.