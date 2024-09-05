Идею сменить разработчика самолета «Байкал» для ускорения работ раскритиковали

Глава Минпромторга Алиханов: смена разработчика самолета «Байкал» растянет сроки

Смена разработчика российского регионального самолета «Байкал», который должен прийти на смену устаревшему советскому Ан-2 (кукурузник), не ускорит, а растянет сроки реализации проекта. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РБК.

Таким образом, он подверг критике идею полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, который после нескольких лет критики сроков и стоимости создания самолета призвал поменять подрядчика — Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) — на другое предприятие.

По словам министра, процедура замены одного предприятии на другое обязательно будет включать в себя судебные разбирательства и штрафы, придется проводить новые конкурсные процедуры, серьезно ухудшится и финансовое положение УЗГА. А между предприятие, напомнил Алиханов, является исполнителем гособоронзаказа.

В последние два дня затягивание сроков создания самолета критикует президент страны Владимир Путин. Накануне, 4 сентября, он потребовал объяснить, почему они постоянно сдвигаются вправо, а спустя сутки на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) поручил ускорить процесс и сделать машину конкурентоспособной с точки зрения себестоимости.

Позднее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что главной причиной задержки является отсутствие двигателя и винта отечественного производства. Его сертификация ожидается в конце 2025 года, чтобы в начале 2026-го приступить уже к сертификации на самом самолете. До 2022 года предполагалось, что мотор и винт поставят из-за рубежа, но иностранные подрядчики отказались от сотрудничества.

Год назад Трутнев уже требовал выяснить причины повышения стоимости самолета, который должен был активно использоваться при полетах по Дальнему Востоку. В августе этого года стало известно, что «Байкал» подорожал еще в три раза, однако машина по-прежнему не готова.