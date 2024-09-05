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15:43, 5 сентября 2024Экономика

Затягивающего сроки разработчика российского самолета предложили поменять

Полпред президента Трутнев предложил поменять разработчика самолета «Байкал»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Подрядчика по разработке и производству регионального самолета «Байкал», который должен прийти на смену устаревшему Ан-2 («кукурузник»), необходимо поменять, потому что Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) затягивает сроки создания машины. Об этом заявил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

Таким образом он отреагировал на требования президента Владимира Путина объяснить, почему сроки по «Байкалу» постоянно сдвигаются вправо. В прошлые годы Трутнев и сам пытался добиться ускорения строительства, а также настаивал на снижении стоимости машины для авиакомпаний. В частности, год назад он поручил ВЭБ проверить формирование цены на самолет.

С того момента стоимость машины, которая пока не совершила ни одного полета, выросла в три раза. Самолет «Байкал» должен был в том числе использоваться для перевозок на Дальнем Востоке, чем и объясняется особое внимание полпреда президента по региону.

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21 марта 2023

Первый вице-премьер Денис Мантуров после возмущения Путина объяснил журналистам, что предполагалось использовать для самолета иностранные двигатель и винт, но после 2022 года все контакты с поставщиками остановлены, а своего готового двигателя у России нет. Начать его испытания на машине предполагается в 2026 году.

Ранее Россия отказалась от строительства самолета L-410 из-за отсутствия необходимых компонентов. Вместо него запущен проект российско-белорусского самолета «Освей». Из деталей известно только название, но начало испытаний намечено на конец 2026-го или начало 2027 года.

Партнером с российской стороны является тот же УЗГА, который должен был выпускать L-410, потому что другого предприятия, обладающего необходимыми компетенциями, в стране нет.

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      Платон Щукин
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