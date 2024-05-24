Названы сроки сборки образца российско-белорусского самолета

Вице-премьер Мантуров: испытания самолета «Освей» начнутся в 2026-2027 годах

Россия и Белоруссия активно сотрудничают в деле самолетостроения, первому совместному проекту уже подобрали достойное название — «Освей», а создание его опытного образца легкого многоцелевого самолета и начало его испытаний запланировано на конец 2026-го или начало 2027 года. Такие сроки во Дворце Независимости в Минске назвал вице-премьер России Денис Мантуров, передают «Ведомости».

«Эта кооперация ложится в линейку региональных самолетов. Есть "Ладога" на 44 посадочных места, а это будет "Освей"», — объяснил Мантуров.

Соглашение о разработке и организации производства «Освеев» в середине апреля 2024 года подписали главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко. Его реализацией будут заниматься белорусский ОАО «558-й авиаремонтный завод» и российский АО «Уральский завод гражданской авиации».

На прошлой неделе Минпромторг официально оформил перенос поставок новых российских самолетов, которые должны заменить западные лайнеры, в первую очередь Boeing и Airbus.

Так, первые поставки импортозамещенных SJ-100 вместимостью до 103 пассажиров сдвинуты с 2023-го на 2026 год, Ил-114-300 (64-68 пассажиров) — с 2024-го на 2026-й, МС-21 (181-211 пассажиров) — с 2024-й на 2025 год. По состоянию на конец мая ни одна из этих моделей не совершила первый полет в комплектации, предназначенной для коммерческих поставок.

Впервые о существенном переносе сроков стало известно в начале марта этого года, о чем сообщили Минпромторг и «Ростех» — головная компания авиапроизводителей. По данным «Коммерсанта», причиной такого решения стали серьезные проблемы по каждой модели, не позволяющие проводить летные испытания. Для SJ-100 пока не готов двигатель, а у МС-21 в процессе импортозамещения потяжелел планер.