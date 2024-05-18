Минпромторг изменил сроки поставок новых российских самолетов к 2031 году

Минпромторг России изменил планы по количеству и срокам выпуска гражданских воздушных судов в рамках обновленной комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года, следует из опубликованного распоряжения правительства. Об этом пишет РБК.

Как следует из документа, по итогу выполнения программы к 2031 году будет выпущено 994 самолета — на 87 меньше, чем планировалось два года назад. Снижение затронет только небольшие региональные самолеты, а не магистральные. Основные объемы производства запланированы на последнюю треть десятилетия.

В частности, первые поставки импортозамещенных ближнемагистральных SSJ-100 вместимостью до 103 пассажиров сдвинуты с 2023-го на 2026 год, планируется выпустить сразу 30 машин. В последующие годы планируется выпуск 28 самолетов в год.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что заметное выбытие иностранных гражданских самолетов у российских авиакомпаний из-за невозможности ремонта начнется с 2030 года. В августе прошлого года он называл другой срок — 2025 год. С чем связан значительный перенос дат, Чемезов не объяснил.

В начале марта 2024 года Минпромторг и «Ростех» сообщили, что сроки начала поставок всех самолетов перенесены на 2025-2026 годы. По данным «Коммерсанта», разработчики столкнулись с серьезными проблемами у каждой модели, которые не позволяют проводить летные испытания. К настоящему времени ни одна из машин в той комплектации, которая должна поставляться в авиакомпании, еще не поднималась в воздух.