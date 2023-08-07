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15:50, 7 августа 2023Экономика

Путину пообещали выпускать по 20 новых Superjet в год

Чемезов: «Ростех» с 2024 года будет производить по 20 Superjet ежегодно

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В рамках серийного производства полностью импортозамещенных российских самолетов Superjet – SSJ New с 2024 года планируется выпускать по 20 лайнеров ежегодно, пообещал Владимиру Путину гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Глава госкорпорации представил президенту России ежегодный отчет о ее работе, сообщается на сайте Кремля.

Чемезов напомнил, что этот самолет оборудован отечественными двигателями ПД-8. «Полностью наша авионика, фактически полностью наш самолет, полностью из наших, российских комплектующих», — сказал руководитель «Ростеха». По его словам, в 2024 году также будут произведены первые шесть серийных среднемагистральных узкофюзеляжных самолета МС-21, а к 2025 году будут изготавливаться по десять Ту-214 в год.

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Глава госкорпорации обратил внимание на важность этой работы, поскольку как раз с 2025 года в России «начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов». Они с главой государства согласились, что российские авиапроизводители получают сейчас шанс занять освободившуюся на отечественном рынке нишу. «Надо сделать до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого», — сказал Путин.

В импортозамещенную версию самолета Sukhoi Superjet 100 пообещали включить 64 российских комплектующих. Разработку отечественных деталей вели 24 производителя, среди которых структуры «Ростеха» и частные компании. Ранее в корпорации «Иркут» подтвердили, что поставки новых самолетов Superjet не будут откладываться до третьего квартала 2024 года, а состоятся в запланированные сроки.

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    Дмитрий Воронин
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