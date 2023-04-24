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11:52, 24 апреля 2023Экономика

В России анонсировали первый полет импортозамещенного Sukhoi Superjet

УКБП: первый полет импортозамещенного Sukhoi Superjet состоится в мае

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Первый полет импортозамещенного самолет Sukhoi Superjet — SSJ New — состоится в мае. Его анонсировал глава Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (УКБП), которое входит в госкорпорацию «Ростех», Александр Войт, пишет РИА Новости.

Войт подчеркнул, что «все, что видят пилоты в кабине, сделано в УКБП, все, что сигнализирует пилоту — тоже». Кроме того, он назвал создание бортового радиоэлектронного оборудования, систем индикации, пультов управления, а также внешней и внутренней светотехники «главным проектом» УКБП и России в целом.

В импортозамещенную версию самолета Sukhoi Superjet 100 должно было войти 64 российских комплектующих, писали «Ведомости» в июне. Среди них — системы кондиционирования воздуха, оборудование для гидравлической и противообледенительной систем, устройства для салона и кабины экипажа, радиоэлектронное и аварийно-спасательное оборудование. Разработку отечественных деталей ведут 24 производителя, среди которых структуры «Ростеха» и частные компании.

Попытки заменить зарубежную авиатехнику на российскую ускорились на фоне западных санкций. В прошлом феврале Евросоюз ввел запрет на продажу российским авиакомпаниям самолетов, запчастей и оборудования к ним. США также прекратили поставки авиационных товаров и сервисов. России удается заместить далеко не все компоненты — например, в марте летающие на Superjet авиакомпании пожаловались на дефицит свечей зажигания из США.

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Софья Ермакова
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