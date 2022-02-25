Евросоюз введет запрет для российских авиакомпаний

Евросоюз (ЕС) введет запрет на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после внеочередного саммита ЕС, на котором было принято решение об этих ограничениях. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ЕС, в Евросоюзе полагают, что это приведет к «деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения».

Кроме того, новые санкции Евросоюза в отношении России в сфере энергетики «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Глава ЕК пояснила, что второй основной компонент нового пакета санкций Евросоюза направлен на энергетический сектор, «который является ключевой экономической сферой, особенно выгодной российскому государству».

Ранее фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций ЕС против России. По ее словам, объединение заблокирует для Москвы доступ к ключевым технологиям и рынкам. По ее словам, ограничения будут направлены на ослабление российской экономической базы и ее возможности модернизироваться. Кроме того, ЕС заморозит российские активы в Европе и остановит доступ российских банков к европейскому финансовому рынку.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

