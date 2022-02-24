Глава ЕК раскрыла содержание нового пакета санкций против России

Европейский союз введет санкции против стратегических секторов экономики России на фоне начала военной операции на Украине. Содержание нового пакета санкций раскрыла глава Европейской комиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

Глава ЕК рассказала, что объединение заблокирует для Москвы доступ к ключевым технологиям и рынкам. По ее словам, ограничения будут направлены на ослабление российской экономической базы и ее возможности модернизироваться.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС заморозит российские активы в Европе и остановит доступ российских банков к европейскому финансовому рынку. «Эти санкции призваны нанести тяжелый урон интересам Кремля и его способности финансировать войну», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и вывести свои войска с территории страны. В объединении также призвал Москву уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе утром 24 февраля. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).