Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию на Украине

Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и вывести свои войска с территории страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

Евросоюз «самым решительным образом» осудил военную операцию, отметив, что такими «неспровоцированными и неоправданными» действиями Россия грубо нарушает международное право. ЕС призвал РФ также уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

«Такому применению силы и принуждению нет места в 21 веке», — подчеркивается в заявлении. Союз также продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

Ранее также сообщалось, что лидеры Евросоюза обсудят новые санкции против России после начала специальной военной операции в Донбассе.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе утром 24 февраля. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).