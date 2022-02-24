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Страны Евросоюза договорились обсудить новые санкции против России

Лидеры ЕС обсудят новые санкции против России из-за начала военной операции

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры Евросоюза обсудят новые санкции против России после начала специальной военной операции в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Лидеры ЕС сегодня обсудят кризис и будущие ограничительные меры, которые будут иметь тяжелые последствия для России», — отмечается в документе. Действия против России будут предпринимать в координации с трансатлантическими партнерами.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе утром 24 февраля. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). «В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — заявил президент.

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Елизавета Наумова
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