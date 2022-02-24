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Песков сообщил о просьбе глав ДНР и ЛНР к Путину о военной помощи

Песков рассказал, что главы ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник обратились к Путину за помощью
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились с просьбой к президенту России Владимиру Путину оказать военную помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как рассказал Песков, на имя президента поступили соответствующие письма. В них главы ДНР и ЛНР, ссылаясь на статьи 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками, просят Владимира Путина оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

В своем обращении Денис Пушилин заявил, что военная агрессия со стороны Украины увеличивается. «Разрушается экономика промышленного Донбасса. Противник стремится нанести ущерб объектам критической инфраструктуры жизнеобеспечения», — отметил он. В свою очередь, Леонид Пасечник обратил внимание на то, что, наращивая военное присутствие, Украина получает всестороннюю поддержку от США и других западных государств.

Киевский режим, вопреки своим международным обязательствам, ориентирован на силовое решение конфликта

Леонид ПасечникГлава Луганской народной республики

Кроме того, продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию из-за обострения обстановки и угроз со стороны Украины, напомнили Пушилин и Пасечник. Они также поблагодарили российского главу за признание независимости республик.

Реакция Украины и США

Из-за обращения ДНР и ЛНР к России за военной помощью Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, действия Пушилина и Пасечника являются дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон считает обращение Пушилина и Пасечника примером «операции под чужим флагом». По ее словам, США «с самого начала» ожидали проведение подобных операций и предупреждали о них.

На фоне этого с обращением к гражданам России выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украине не нужна «ни холодная, ни горячая, ни гибридная» война. «Но мы будем защищаться», — отметил Зеленский. По его словам, Киев готов к диалогу с Москвой в любых форматах и на любых площадках.

Признание республик

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. По словам президента, решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».

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В Киеве действия Москвы назвали односторонним выходом из Минских соглашений и нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Владимир Зеленский заявил, что признание республик создает юридические основания для дальнейшей агрессии против Украины со стороны Москвы.

Ряд западных стран также раскритиковали Москву за принятое решение и пошли на введение новых пакетов санкций против нее. В частности, Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц за признание независимости ДНР и ЛНР.

Марина Совина
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