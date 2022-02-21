Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он заявил об этом в ходе обращения к гражданам в эфире канала «Россия 24».

Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности.

Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками Владимир Путин Президент России

По словам президента, решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-и и 15-м годах».

Убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми (...) не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно Владимир Путин Президент России

При этом он подчеркнул, что Россия «сделала все для сохранения территориальной целостности Украины», однако эти попытки оказались тщетны, поскольку «суть самого режима» на Украине не меняется.

О подписании указа стало известно ранее

21 февраля Путин сообщил французскому лидеру Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что подпишет указ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как сообщали в пресс-службе Кремля, президент в ближайшее время намерен подписать указ.

Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население Пресс-служба Кремля

Отмечается, что президент Франции и канцлер ФРГ выразили разочарование его решением. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов, подчеркнули в Кремле.

Обращение Путина по Украине 21 февраля

Владимир Путин вечером 21 февраля начал видеообращение к россиянам, посвятив его ситуации на Украине. Так, президент заявил, что современная Украина была целиком и полностью создана коммунистической Россией после 1917 года.

Причем [Владимир] Ленин и его соратники делали это весьма грубым способом, за счет отделения территорий. Проживающих там людей никто ни о чем не спрашивал Владимир Путин Президент России

По его словам, в результате большевистской политики возникла коммунистическая Украина. Также он назвал Владимира Ленина архитектором Украины.

В наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина», он ее автор и архитектор. (...) А сейчас «благодарные» потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них называется «декоммунизация» Владимир Путин Президент России

При этом Украину российский лидер назвал не просто соседней страной, а частью российской истории.

Еще раз подчеркну, что Украина для нас — это не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства, это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами семейными узами Владимир Путин Президент России

Кроме того, Путин заявил, что право выхода республик из Советского Союза было «миной», так как «бацилла национализма» в годы советской власти никуда не делась.

Просьба о признании ДНР и ЛНР

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.