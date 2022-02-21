Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он заявил об этом в ходе обращения к гражданам в эфире канала «Россия 24».
Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности.
Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками
По словам президента, решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-и и 15-м годах».
Убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми (...) не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно
При этом он подчеркнул, что Россия «сделала все для сохранения территориальной целостности Украины», однако эти попытки оказались тщетны, поскольку «суть самого режима» на Украине не меняется.
О подписании указа стало известно ранее
21 февраля Путин сообщил французскому лидеру Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что подпишет указ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как сообщали в пресс-службе Кремля, президент в ближайшее время намерен подписать указ.
Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население
Отмечается, что президент Франции и канцлер ФРГ выразили разочарование его решением. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов, подчеркнули в Кремле.
Обращение Путина по Украине 21 февраля
Владимир Путин вечером 21 февраля начал видеообращение к россиянам, посвятив его ситуации на Украине. Так, президент заявил, что современная Украина была целиком и полностью создана коммунистической Россией после 1917 года.
Причем [Владимир] Ленин и его соратники делали это весьма грубым способом, за счет отделения территорий. Проживающих там людей никто ни о чем не спрашивал
По его словам, в результате большевистской политики возникла коммунистическая Украина. Также он назвал Владимира Ленина архитектором Украины.
В наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина», он ее автор и архитектор. (...) А сейчас «благодарные» потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них называется «декоммунизация»
При этом Украину российский лидер назвал не просто соседней страной, а частью российской истории.
Еще раз подчеркну, что Украина для нас — это не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства, это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами семейными узами
Кроме того, Путин заявил, что право выхода республик из Советского Союза было «миной», так как «бацилла национализма» в годы советской власти никуда не делась.
Просьба о признании ДНР и ЛНР
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.
15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.