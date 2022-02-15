В Госдуме решили немедленно передать Путину обращение о признании ДНР и ЛНР

Депутаты Государственной Думы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает ТАСС.

За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий. Альтернативный вариант документа, который подразумевал предварительные консультации с Министерством иностранных дел (МИД) России, поддержали 310 депутатов.

Обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно, — написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Киев не соблюдает Минские договоренности. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке.

Депутаты выбирали между двумя способами рассмотрения обращения по ДНР и ЛНР

Несмотря на единый текст обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР, депутаты выбирали между двумя постановлениями, которые отличаются порядком рассмотрения обращения.

Как ранее объяснил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, первый проект постановления предусматривает немедленное направление обращения главе государства. Согласно второму проекту, текст обращения первоначально предлагалось согласовать с МИД и другими правительственными структурами.

«Впервые в истории Государственной Думы мы столкнулись с таким фактом, когда одно и то же обращение, [но] приходится принимать два проекта постановления», — заявил глава комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

В Госдуме подчеркнули, что сегодняшнее голосование не предполагает немедленное признание ДНР и ЛНР

Как указал Леонид Калашников, ни первый, ни второй вариант постановления, ни сам текст обращения к президенту не подразумевает автоматическое признание ДНР и ЛНР, поскольку это не входит в компетенцию парламента.

«Вот я сегодня читал "Независимую газету", там приводят слова спикера украинского [Руслана] Стефанчука о том, что они ждут не дождутся, когда Госдума проголосует, и это будет разрушением Минских соглашений. Ибо, еще раз повторю, признание или непризнание осуществляется президентом Российской Федерации, это его исключительная компетенция», — сказал глава комитета.

Он подчеркнул, что депутаты лишь формируют позицию и подходы Государственной Думы по вопросу необходимости признания республик Донбасса.

При этом проводить новый референдум о независимости Донбасса в Госдуме посчитали бессмысленным

Депутат из фракции «Новые люди» Ксения Горячева поставила вопрос о том, не стоит ли Госдуме перед принятием каких-либо решений по вопросу о необходимости признания ЛНР и ДНР, которые, по ее словам, неизбежно приведут к «серьезным дипломатическим проблемам», узнать мнение жителей этих регионов, которое могло поменяться за семь лет конфликта.

«Мнение жителей Донбасса нам хорошо известно. [Депутат Виктор] Водолацкий сказал, что, когда мы туда ездим, сотни тысяч человек обращаются к нам с просьбой наконец-то принять это решение. Поэтому в проведении нового референдума никакого смысла сейчас нет, сегодня нам необходимо принять решение», — ответил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев (КПРФ).

Также в парламенте обсуждали возможные экономические последствия признания республик Донбасса

Еще один представитель «Новых людей» Антон Ткачев поднял тему новых антироссийских санкций Запада и ущерба экономике и благосостоянию граждан, усомнившись в том, что «граждане готовы отказаться от зарплаты и части холодильника (…) ради неочевидных перспектив признания ДНР и ЛНР».

«Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — ответил ему Тайсаев.

По словам парламентариев, в Донбассе около 800 тысяч российских граждан, и оказать им помощь Россия «обязана по Конституции».