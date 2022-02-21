Путин назвал Украину частью российской истории

Президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения назвал Украину не просто соседней страной, а частью российской истории. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Еще раз подчеркну, что Украина для нас — это не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства, это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами семейными узами», — сказал российский лидер.

Ранее президент России провел внеочередное большое заседание Совета безопасности. На заседании обсуждался вопрос о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), после чего Путин пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля. В ходе заседания все его члены поддержали признание независимости самопровозглашенных республик.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

