Россиянин выстрелил в голову знакомому из найденого пистолета

В Дагестане осудят мужчину за убийство знакомого

В Дагестане осудят мужчину за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Подозреваемый обвиняется по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему») УК РФ.

По данным следствия, в январе 2025 года мужчина на окраине села Новый Фриг обнаружил нарезной пистолет с патронами, который присвоил. Он хранил оружие у себя дома и носил при себе.

28 сентября 2025 года в Дербенте на почве личных неприязненных отношений между обвиняемым и пострадавшим произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из пистолета в голову потерпевшему. Ранение, полученное жертвой, оказалось несовместимо с жизнью.

Чтобы скрыть следы содеянного, обвиняемый вывез тело за пределы города и захоронил его в безлюдной местности.

В ходе расследования местонахождение тела было установлено, а также изъяты орудие преступления и иные вещественные доказательства.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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