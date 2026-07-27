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Силовые структуры
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14:45, 27 июля 2026 (обновлено: 14:52, 27 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин выстрелил в голову знакомому из найденого пистолета

В Дагестане осудят мужчину за убийство знакомого
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Дагестане осудят мужчину за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Подозреваемый обвиняется по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему») УК РФ.

По данным следствия, в январе 2025 года мужчина на окраине села Новый Фриг обнаружил нарезной пистолет с патронами, который присвоил. Он хранил оружие у себя дома и носил при себе.

28 сентября 2025 года в Дербенте на почве личных неприязненных отношений между обвиняемым и пострадавшим произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из пистолета в голову потерпевшему. Ранение, полученное жертвой, оказалось несовместимо с жизнью.

Чтобы скрыть следы содеянного, обвиняемый вывез тело за пределы города и захоронил его в безлюдной местности.

В ходе расследования местонахождение тела было установлено, а также изъяты орудие преступления и иные вещественные доказательства.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что четверо россиян залезли в частный дом и жестоко расправились с жильцами.

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