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Силовые структуры
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13:16, 27 июля 2026 (обновлено: 13:27, 27 июля 2026)Силовые структуры

Четверо россиян залезли в частный дом и жестоко расправились с жильцами

В Подмосковье осудили четырех человек за жестокое убийство трех людей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Fedorovekb / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье осудили четырех человек за жестокую расправу над тремя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Они признаны виновными по статье 105 («Убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, ночью 3 сентября 2005 года четверо злоумышленников через окно подвала проникли в один из домов поселка в Истринском районе. Битами и другими предметами они избили женщину, находившуюся рядом с кроваткой ребенка, а затем и спустившихся на шум мужчин. После этого нападавшие похитили мобильные телефоны и скрылись.

Двое пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью. Женщина была доставлена в медицинское учреждение, но врачи не смогли ее спасти.

Суд приговорил обвиняемых к срокам от 16 до 18 лет колонии строгого режима. Также частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что россиянин прострелил головы четырем спящим людям.

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