Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин собрался подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин заявил Макрону и Шольцу, что подпишет указ о признании ДНР и ЛНР
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил французскому лидеру Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что подпишет указ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Его заявление в понедельник, 21 февраля, приводит пресс-служба Кремля.

«Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население», — говорится в сообщении.

Также в тексте сказано, что российский президент в ближайшее время намерен подписать указ. При этом Макрон и Шольц выразили разочарование «таким развитием». «Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов», — отметила пресс-служба.

Материалы по теме:
Госдума проголосовала за немедленную передачу Путину обращения по ДНР и ЛНР. Депутаты призывают признать их суверенитет
Госдума проголосовала за немедленную передачу Путину обращения по ДНР и ЛНР.Депутаты призывают признать их суверенитет
15 февраля
Маленькая победоносная страна. НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Маленькая победоносная страна.НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
14 февраля

Ранее президент России провел внеочередное большое заседание Совета безопасности. На заседании обсуждался вопрос о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), после чего Путин пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля.

В ходе заседания все его члены поддержали признание независимости самопровозглашенных республик.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин собрался подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР
Эстония призвала ЕС наказать Россию санкциями
Главврач брянской больницы попался на взятке за контракты поставок медпрепаратов
Путин провел переговоры с главами Германии и Франции
В ЕС призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР
В Госдуме объяснили порядок работы парламента в случае признания ДНР и ЛНР
Женщина раскрыла единственный правильный метод применения сухого шампуня
Эмир Кустурица согласился стать режиссером Центрального театра российской армии
Названы самые выгодные условия по ипотеке в Москве
Зеленский созвал срочное заседание СНБО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.