Путин собрался подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин сообщил французскому лидеру Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что подпишет указ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Его заявление в понедельник, 21 февраля, приводит пресс-служба Кремля.

«Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население», — говорится в сообщении.

Также в тексте сказано, что российский президент в ближайшее время намерен подписать указ. При этом Макрон и Шольц выразили разочарование «таким развитием». «Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов», — отметила пресс-служба.

Ранее президент России провел внеочередное большое заседание Совета безопасности. На заседании обсуждался вопрос о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), после чего Путин пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля.

В ходе заседания все его члены поддержали признание независимости самопровозглашенных республик.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.