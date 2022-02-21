Члены Совбеза поддержали признание ДНР и ЛНР

В ходе заседания Совета безопасности России все его члены поддержали признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент Владимир Путин пообещал принять окончательное решение по Донбассу 21 февраля. Об этом он объявил в ходе внеочередного заседания Совбеза, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Путин заявил, что киевские власти уже провели в Донбассе две карательные операции. Сейчас обострение происходит в третий раз. Президент подчеркнул, что Россия с самого начала делала все необходимое, чтобы мирным путем разрешить возникшие противоречия.

Володин напомнил президенту об обращении Госдумы по вопросу признания ДНР и ЛНР

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в ходе заседания Совбеза призвал главу государства рассмотреть обращение нижней палаты парламента о признании независимости ДНР и ЛНР.

1 200 000 жителей ДНР и ЛНР подали заявление на получение гражданства России, заявил Володин

По его словам, порядка 800 тысяч человек уже получили гражданство, однако желающих его получить намного больше.

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. Соответствующий проект постановления поддержал 351 парламентарий.

Матвиенко заявила, что Киев конфликтом в Донбассе оправдывает деградацию экономики

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что конфликт в Донбассе нужен Киеву, чтобы оправдать деградирующую экономическую ситуацию.

По словам спикера верхней палаты парламента, западным странам выгоден такой конфликт для реализации «антироссийского проекта», и поэтому они не выполняют Минские соглашения.

Медведев назвал ДНР и ЛНР разменной картой в торговле за статус Украины

Территории ДНР и ЛНР являются разменной картой в торговле за статус Украины, они ей не нужны, заявил на заседании Совбеза заместитель его председателя Дмитрий Медведев. Он заявил, что жители республик не получают никакой поддержки от официального Киева. Наоборот, они подвергаются массовым репрессиям, которые заключаются в обстрелах, в лишениях элементарных благ, в нарушениях прав человека.

Медведев поддержал признание независимости ДНР и ЛНР. Он полагает, что Москва столкнется с сильным противодействием Запада, если примет такое решение. Однако постепенно напряжение вокруг России будет спадать, считает замглавы Совета безопасности страны.

Мы знаем все проблемы, все трудности, все те предложения по санкциям, которые многократно "из всех утюгов", так сказать, транслируют в наш адрес. Мы понимаем, что давление будет запредельным, но мы понимаем, и каким образом этому давлению противостоять Дмитрий Медведев зампред Совбеза

Медведев добавил, что Россия уже сталкивалась с подобной ситуацией в 2008 году, когда он, находясь на посту президента, подписал указ о признании Абхазии и Южной Осетии. По его словам, тогда это решение позволило сохранить тысячи мирных жизней.

Замглавы Совбеза отметил, что, хотя конфликт в Донбассе намного масштабнее, чем происходивший в Южной Осетии, однако за прошедшие 14 лет Россия накопила большой опыт, которого не имела в то время.

Мишустин также поддержал признание Россией ДНР и ЛНР

В случае отсутствия каких-либо подвижек в переговорах с Западом России необходимо признать независимость ЛНР и ДНР, заявил в ходе заседания Совбеза председатель правительства Михаил Мишустин.

Так премьер ответил на вопрос президента страны о том, поддерживает ли он обращение секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который заявил, что президент США Джо Байден не пойдет на предложения России по Донбассу, поэтому единственный путь — признание независимости республик.

Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции к признанию ЛНР и ДНР. Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия такого решения Михаил Мишустин председатель правительства России

Республики Донбасса ранее обратились к Путину с просьбой признать их независимость

Глава ДНР Денис Пушилин и руководитель ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать независимость республик.

В частности, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это необходимо для «возможности полноценного противостояния военной агрессии украинской власти, недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда».

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник помимо обращения о признании независимости республики также попросил «рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая взаимодействие в сфере обороны», — сказал Пасечник в ходе телеобращения.

Ситуация в Донбассе остается напряженной

На протяжении последних месяцев Киев вместе со странами Европы и США обвиняют Москву в подготовке военного «вторжения» на территорию бывшей советской республики. Россия многократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента страны Владимира Путина, соответствующие заявления НАТО являются алармистскими.

20 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. Он также отметил, что на подобном фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступления в регионе. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию.