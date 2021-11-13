Путин оценил информацию о якобы готовящемся вторжении России на Украину

Заявления НАТО о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. Об этом сказал президент России Владимир Путин ведущему «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, интервью приводит пресс-служба Кремля.

В настоящий момент США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Черного моря, отметил Путин. «Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация», — заявил он. По оценке Путина, это представляет вызов для страны, но Россия не будет нагнетать обстановку.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило об опасениях американских чиновников из-за того, что Москва якобы может рассматривать возможность «военной операции». При этом никакой информации и данных, на основании которых сделаны такие выводы, США не передали Евросоюзу.

В Кремле назвали заявления о планах России по вторжению на территорию Украины пустыми и безосновательными.