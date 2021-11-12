Названы два сценария начала военной операции России на территории Украины

Вторжение России на Украину в настоящий момент выглядит маловероятным, но существует два сценария, при которых возможно проведение Москвой военной операции на украинской территории. Их в беседе с «Лентой.ру» назвал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По его словам, первый сценарий — это начало Киевом масштабной военной операции в Донбассе. «Если они решат пойти по пути [президента Азербайджана Ильхама] Алиева, захватить Донбасс, используя турецкие беспилотники и какие-то еще поставки современных вооружений, то тогда, наверно, действительно Россия будет вынуждена ответить», — отметил глава РСМД.

Второй же вариант — это буквальный развал Украины, при котором Москва может начать «собирать осколки» в виде регионов, близких к российскому культурному пространству. Однако, по словам Кортунова, в настоящее время нет предпосылок ни для одного, ни для другого сценария, поэтому спекуляции о российском вторжении выглядят странно. «Очевидно, что Россия не может ничего приобрести за счет такого рода военной акции, а потери будут очень серьезные», — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило об опасениях американских чиновников из-за того, что Москва якобы может рассматривать возможность «военной операции». При этом никаких данных, на основании которых сделаны такие выводы, США Евросоюзу не передали.

В Кремле назвали заявления о планах России по вторжению на территорию Украины пустыми и безосновательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что передвижение вооруженных сил РФ на своей территории ни у кого не должно взывать обеспокоенность. Сообщения о якобы планируемом Москвой военном вторжении на Украину также опроверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. При этом он обратил внимание на то, что большое количество угроз исходит от Украины.