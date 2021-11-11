В России опровергли слухи о планировании вторжения на Украину

Дипломат Полянский: Россия не планировала и не планирует военное вторжение на Украину

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский опроверг заявления о якобы планируемом Москвой военном вторжении на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Полянский заявил, что Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины.

«Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще, и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета», — заверил дипломат.

Он отметил, что большое количество угроз исходит от Украины. Кроме того, добавил Полянский, не стоит забывать и о военных кораблях США, действующих провокационно в водах Черного моря. «Так что каждый день очень тяжело избегать прямого столкновения в Черном море», — подчеркнул дипломат.

Полянский также подчеркнул, что Россия имеет право концентрировать войска где угодно на своей территории.

Ранее возможность вторжения России в ближайшее время оценил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он считает, что беспокоиться на этот счет не нужно. При этом Климкин заявил, что Россия весной подтянула к границам Украины «колоссальное количество вооружения».

