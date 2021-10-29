На Украине обозначили условия ракетного удара по России

Алексей Арестович: Украина нанесет удар по России только в случае полномасштабной войны

Украина нанесет ракетный удар по России только в том случае, если страны будут находиться в условиях полномасштабного военного конфликта. Об этом внештатный советник главы офиса украинского президента и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Он обозначил условия ракетного удара по российской территории и отметил, в случае вооруженного конфликта Киев будет атаковать исключительно военные цели.

При этом Арестович добавил, что его заявление не стоит рассматривать в качестве угрозы мирным жителям России или Москвы. «Никто не собирается вести огонь по жилым кварталам», — подчеркнул он.

Ранее Алексей Арестович предрек России и ее армии «конец» в случае нападения на Украину. По его словам, Москва «пугает» Киев «вторжением» лишь для того, чтобы заставить украинское руководство «подвинуться в отношении российских хотелок».