На Украине обосновали невыгодность организации терактов в России

Арестович: Киев будет заниматься диверсиями в России только в случае полномасштабной войны

Украина начнет устраивать диверсии на территории России только в случае начала полномасштабной войны между странами. Такое заявление сделал спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире интернет-канала Politeka.

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По его словам, на это у Киева есть три причины. Во-первых, отметил политик, устраивать теракты в мирное время невыгодно, так как россияне смогут оперативно восстановить разрушенное. Кроме того, добавил он, Украина может заполучить репутацию страны с террористическими и диверсионными методами ведения войны, однако сложно сказать, есть ли на самом деле у Киева такие возможности в настоящее время.

«Рубить электричество и газ на российской территории — это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война, а сейчас это слишком хрупкий баланс, и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас», — обосновал стратегию Арестович.

Ранее Арестович рассказал, что украинское руководство прорабатывает разные сценарии возвращения Донбасса под свой контроль, не исключая и силовых вариантов при удобном случае. По словам чиновника, приоритетом для страны является политико-дипломатическое урегулирование ситуации, однако она уже сейчас готовится к наступлению в случае болезни президента России Владимира Путина.

В сентябре Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, между украинцами и россиянами образовалась пропасть.