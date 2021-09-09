На Украине заверили в способности армии захватить ДНР и ЛНР

Украинская армия может захватить территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, если такой приказ даст верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телепередачи «Право на власть».

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По его словам, украинские военные выполняли службу в разных частях мира, в том числе, в Афганистане. Благодаря этому, заверил Данилов, обороноспособность ВСУ значительно возросла, что позволит с легкостью взять Донецк и Луганск.

Однако, отметил секретарь СНБО, украинские власти не пойдут на захват республик силой. «Что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» — спросил Данилов.

Ранее план властей Украины по силовому захвату Донбасса раскрыл советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он уточнил, что при таком развитии событий ВСУ сначала окружат крупные города и отрежут пути снабжения, а потом возьмут под артиллерийский огонь восточную границу Донецкой и Луганской Народных Республик.

В июле 2021 года на Украине пообещали «отправить Россию в нокаут». Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Украина должна быть готова победить Россию после того, как та ослабнет.